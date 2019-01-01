هاندانوفيتش: أتمنى إعادة مباراة بوروسيا دورتموند وإنتر

مباراة للنسيان للنيراتزوري

تحدث قائد إنتر سمير هاندانوفيتش عن الموسم الجاري وحزنه بسبب الوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا، مشيراً للخسارة أمام بوروسيا دورتموند بالتحديد كأحد الأسباب الرئيسية في الخروج.

وحل إنتر ثالثاً في مجموعته خلف برشلونة ودورتموند بعد الخسارة من برشلونة ذهاباً وإياباً، والسقوط أمام الفريق الألماني 3-2 رغم تقدمه بهدفين نظيفين.

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وقال السلوفيني مع "سكاي": "دوري الأبطال جعلنا ندرك عدة أشياء، تركت جرحاً مفتوحاً وغضباً كبيراً، هناك مباريات أريد أن أعيدها مرة أخرى".

وأكمل: "تلك المباراة مع دورتموند تعلمنا فيها أن أمامنا عديد الخطوات بعد، أريد أن أعيشها من جديد، وكذلك مباراة برشلونة، ولكن في نفس الوقت أتخطى الأمر".

واستمر الحارس: "السكوديتو، كلكم تريدون أن نقول أننا نطمح له، ولكن العديد من الفرق تحدثت عنه في البدايات وبدا الأمر سهلاً، ولكنه ليس كذلك، يحتاج تضحيات وعمل كبير، وذلك يأتي مع الوقت".

وعن تألق الثنائي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو: "توقعت ذلك، ولكن ننتظر أيضاً عودة أليكسيس لكونه لاعباً هاماً وافتقدناه كثيراً".

ويحتل إنتر حالياً قمة ترتيب الدوري الإيطالي مناصفة مع يوفنتوس بعد مرور 17 جولة من المسابقة.