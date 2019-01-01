هاندانوفيتش: التعادل عادل وتواجد الأطفال في المدرجات أفضل

تألق الحارس بشكل كبير أمام النيروفيردي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد الحارس سمير هاندانوفيش، أن تعادل إنتر مع ساسولو في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي، مستحقًا.

وفشل إنتر في إنهاء العقدة أمام ساسولو، حيث خسر المواجهات الأربعة الأخيرة بين الفريقين.

وتصدى سمير لرأسية كيفين برنس بواتينج ببراعة، وكذلك تسديدة بوجا في الدقائق الأخيرة، ليحافظ على نقطة للنيراتزوري.

وقال الحارس عقب نهاية اللقاء: "لقد قمت ببعض التصديات، لكن هذا عملي، لقد كانت مباراة متوازنة، والتعادل هي النتيجة العادلة، كنا نريد لعب كرة القدم والآن ننظر للمباراة القادمة".

وتابع: "حافظنا على نظافة شباكنا، الأمر يعود للفريق بأكمله، وهو يعتمد على عدد الهجمات التي يشنها علينا الخصوم، نحتاج للتطور، لكنها بداية جيدة".

وأكمل عن تواجد الأطفال في مدرجات جوسيبي مياتزا: "تواجد الأطفال جعلهم يستمتعون بأنفسهن، هذا أمر رائع من اللعب أمامهم، أفضل من اللعب أمام مدرجات خالية".

ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما بقى ساسولو في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.