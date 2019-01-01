هامشيك يهدي قميصه الأخير مع نابولي لكانافارو
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أهدى متوسط الميدان السلوفاكي، ماريك هامشيك، لاعب نابولي الإيطالي، قميصه في الظهور الأخير أمام سامبدوريا، إلى زميله السابق باولو كانافارو.
ويقترب هامشيك من الرحيل عن نابولي، وخوض تجربة جديدة في الصين مع داليان ييفانج.
وسيلتقي هامشيك مع كانافارو الذي يتواجد ضمن الطاقم الفني لفريق جوانزو إيفرجراند، الذي يدربه فابيو كانافارو.
وخاض هامشيك المباراة رقم 520 له بقميص نابولي، في الفوز على سامبدوريا بثلاثية نظيفة، حيث يعد الأكثر مشاركة والهداف التاريخي لنابولي.
تقارير صحفية🗞️— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019
شويا ناكاجيما ينتقل إلى نادي الدحيل القطري قادمًا من نادي بورتيمونينسي البرتغالي، مقابل 35 مليون يورو، في صفقة تعد الأغلى خلال الدوريات الخليجية. 🤑 pic.twitter.com/hfoOltxOTl
هامشيك وقع على قميصه قائلاً: "إلى قائدي باولو، مع الاحترام والتقدير".
ليرد عليه فابيو قائلاً عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "للأسف هذا اليوم الذي لم يرد أي مشجع لنابولي أن يأتي، كل شيء في الحياة له بداية ونهاية، لقد وصلت إلى شيء عظيم، مع نهاية اليوم، اللاعبين يكتبون حقبة والتي ستنسي بعد سنوات عديدة".
وأردف: "أنا متأكد من شيء واحد، أن صدى اسم ماريك هامشيك سيتردد في أرجاء المدينة، شكراً على المشاعر القوية والقميص الأخير الذي ارتديته مع حبي لك".
Eccolo qua. Purtroppo È’ arrivato il giorno che nessun tifoso del napoli avrebbe mai voluto che arrivasse!!!!. Ma purtroppo nella vita tutto ha un inizio ed una fine. Tu però in questo arco che va da inizio a fine hai fatto qualcosa di eccezionale. Alla fine i calciatori segnano epoche che a volte vengono dimenticate tanti e tanti anni dopo. Ma di una cosa sono sicuro, che il nome MAREK HAMSIK risuonerà in eterno tra i vicoli della nostra città. Grazie per avermi regalato emozioni e la tua ultima maglia indossata con tanto amore💙💙💙💙 #hamsikunodinoi #grazieditutto #hamsik #hamsik
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن رحيل السلوفاكي إلى الصين خلال أيام، مقابل 15 مليون يورو، حيث سيتقاضى راتب سنوى 9 مليون يورو في 3 مواسم.