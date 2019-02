هامشيك يهدي قميصه الأخير مع نابولي لكانافارو

Eccolo qua. Purtroppo È’ arrivato il giorno che nessun tifoso del napoli avrebbe mai voluto che arrivasse!!!!. Ma purtroppo nella vita tutto ha un inizio ed una fine. Tu però in questo arco che va da inizio a fine hai fatto qualcosa di eccezionale. Alla fine i calciatori segnano epoche che a volte vengono dimenticate tanti e tanti anni dopo. Ma di una cosa sono sicuro, che il nome MAREK HAMSIK risuonerà in eterno tra i vicoli della nostra città. Grazie per avermi regalato emozioni e la tua ultima maglia indossata con tanto amore💙💙💙💙 #hamsikunodinoi #grazieditutto #hamsik #hamsik

A post shared by Paolo Cannavaro (@paolocannavaro) on Feb 3, 2019 at 6:03am PST