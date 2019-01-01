هامشيك يرد على شائعات انتقاله إلى روما

هامشيك بعد سنوات مع نابولي رحل إلى الصين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى وكلاء ماريك هامشيك، نجم نابولي السابق وداليان الحالي، أن يكون اللاعب سيعود من جديد لإيطاليا من بوابة روما.

هامشيك رحل منتصف الموسم الماضي عن نابولي بعد رحلة امتدت منذ 2007، ليلعب بألوان داليان في الدوري الصيني.

وقال وكيل هامشيك مع "سبورت فيس": "لم نتواصل مع الجيالوروسي، ولا أعتقد أن الاهتمام حقيقي، الدوري الصيني بدأ لتوه ولا أعتقد أن هناك عرض".

مسيرة لن تنسى للمهاجم الذهبي توريس في ملاعب كرة القدم♥🌟

(🖌🎨: @omomani ) pic.twitter.com/2O21k0S2fM — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

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مارتين بيتراس، وكيل آخر لهامشيك، تحدث مع الصحفي جيانلوكا دي مارزيو: "هامشيك سعيد في الصين، ولا ينوي حالياً العودة إلى أوروبا، يريد احترام عقده هنا".

وختم: "في إيطاليا نابولي هو بيته ولا يمكنه اللعب أبداً بقميص أي فريق آخر هناك".

وكانت تقارير أشارت لتقدم روما بعرض لمبادلة خافيير باستوري، لاعب الفريق، مع هامشيك لإقناع الجانب الصيني.