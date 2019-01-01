هامشيك: حزين لعدم وداع جمهور نابولي

هامشيك في طريقه للصين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماريك هامشيك، قائد نابولي، عن حزنه بسبب عدم تسني الفرصة له لوداع جماهير الفريق قبل الانتقال لداليان الصيني في الأيام المقبلة.

وأعلن نابولي في وقت سابق توقف الصفقة بسبب الاختلاف على طريقة دفع قيمتها بين الطرفين، ولكن الأنباء تحدثت عن اتفاق جديد.

ونشرت "إل ماتينو" عن هامشيك قوله لأصدقاء مقربين إنه يشعر بالحزن بسبب عدم قيامه بتوديع الجماهير بملعب سان باولو الخاص بنابولي.

وأشار السلوفاكي أنه لم يرد القيام بالأمر إلا بعد حسم الأمور رسمياً، مؤكداً أنه لم يتسنى له حتى بعث رسالة وداع لمحبيه ومناصريه.

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وأفادت التقارير أن صفقة تقدر في حدود 19 مليون يورو سيدفعها داليان لنابولي، وراتب يصل إلى تسعة ملايين يورو موسمياً لهامشيك.

وتعادل نابولي مساء السبت في غياب هامشيك أمام فيورينتينا سلباً ضمن الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإيطالي.