هامسيك يكشف معاناته لمشاهدة قمة يوفنتوس ونابولي!

لاعب نابولي السابق سيعاني لمشاهدة فريقه القديم أمام يوفنتوس

فيسبوك تويتر محمد عماد

سيضطر النجم مارك هامسيك قائد فريق نابولي السابق للانتظار حتى الرابعة فجرًا لمشاهدة مباراة فريقه القديم ضد يوفنتوس بحكم فرق التوقيت بين إيطاليا والصين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت جرينيتش.

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ويعيش اللاعب السلوفاكي حاليًا في مدينة شنغهاي بالصين بعد أن انتقل لفريق داليان ييفانج، ولكنه قال إنه سيحرص على مشاهدة المباراة.

وقال مارتن بيتيرس زميل هامسيك بالمنتخب: "ستقام المباراة في الرابعة والنصف فجرًا في الصين، ولكن هامسيك سيشاهد المباراة، ستكون مباراة عاطفية بالنسبة لهامسيك، فهو مازال يراسل زملائه السابقين مثل إنسيني وميرتينيس وراؤول ألبيول".

وفقًا لما قاله زميل هامسيك أيضًا فإن ماوريسيو ساري هو مدربه المفضل، والذي أعاد المتعة لنابولي بعد رافاييل بينيتيز، ولكنه يرى أنشيلوتي أحد أعظم المدربين رغم أنه لم يتدرب معه بشكل كاف.