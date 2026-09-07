"نسخة سيئة من هاري كين وبطيئ للغاية".. أسطورة بايرن ميونخ يهاجم إسماعيل صيباري!

لم يتمكن بايرن ميونخ من تجاوز عقبة شالكه الصاعد حديثًا، مكتفيًا بالتعادل السلبي 0-0 في الجولة الثانية من الدوري الألماني، ليفقد صدارة الترتيب لأول مرة منذ 67 جولة. ونتيجة لذلك، تعالت الأصوات المنتقدة، حيث وجه خبير شبكة "سكاي"، ديتمار هامان، انتقادات قاسية بشكل خاص لأحد اللاعبين الجدد في صفوف "البافاري".

وصرح هامان، لاعب بايرن السابق، في برنامج "Sky90" قائلًا: "إسماعيل صيباري لاعب كرة قدم رائع، لكنه بطيء للغاية. إنه ليس فقط غير سريع، بل يبدو كنسخة سيئة من هاري كين. كين ليس اللاعب الأسرع، وبديله الآن ليس الأسرع أيضًا".

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع الدولي المغربي البالغ من العمر 25 عامًا قبل بداية الموسم مقابل حوالي 50 مليون يورو قادمًا من بي إس في آيندهوفن، مع الإشادة مرارًا وتكرارًا بتعدد استخداماته ومرونته في الخط الهجومي. ومع ذلك، يرى هامان الأمر من منظور مختلف تمامًا.

وأضاف هامان: "يقولون إن صيباري يمكنه اللعب في أربعة مراكز، لكني أقول إنه يستطيع اللعب في مركز واحد فقط: خلف كين، لأنه بطيء جدًا على الأطراف". ويرى هامان أن سيرج جنابري "أفضل بمراحل" في مركز صانع الألعاب (رقم 10) من الوافد الجديد للعملاق البافاري.

وبشكل عام، يبدو هامان غير راضٍ على الإطلاق عن نافذة انتقالات بايرن ميونخ، التي شهدت بجانب صيباري، التعاقد مع ناثانييل براون مقابل نحو 50 مليون يورو أيضًا من آينتراخت فرانكفورت، بالإضافة إلى بارا سابوكو ندياي من النادي الشريك "جامبينو ستارز".

"بايرن ليس أفضل من العام الماضي!"

وعن ذلك قال هامان: "يقول الناس دائمًا إنهم أفضل من العام الماضي. لكنهم ليسوا كذلك، لأن اللاعبين اللذين انضما هما براون وصيباري". وفي المقابل، أشار إلى أن الفريق فقد "رافاييل جيريرو، وليون جوريتسكا، ونيكولاس جاكسون، وهذا يعني فقدان خبرة أكثر من 100 مباراة وما يزيد عن 25 هدفًا، بالإضافة إلى افتقاد سرعة جاكسون".

وأوضح هامان أنه لم يكن "من كبار المعجبين" باللاعب المعار من تشيلسي (جاكسون)، "لكن بسرعته كان يوسع الملعب ويخلق مساحات للآخرين"، وهو الدور الذي يرى أن صيباري لا يمكنه القيام به.

وعلاوة على ذلك، أثار هامان الشكوك حول وضع ألفونسو ديفيس وجمال موسيالا، الذي أعلن مؤخرًا عن مرضه. واختتم حديثه قائلًا: "بالنسبة لديفيس، لا يوجد يقين داخلي بشأن إمكانية عودته لمستواه المعهود، أما بالنسبة لموسيالا فهناك أيضًا علامة استفهام في الوقت الحالي لأسباب أخرى".