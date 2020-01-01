هالاند ينفجر: فوز بايرن ميونخ بالدوري الألماني "*راء"

هالاند غير راضٍ عن خسارة اللقب..

لم يخفِ إرلينج هالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، غضبه من عجز فريقه عن التتويج بلقب الدوري الألماني هذا الموسم وتتويج بايرن ميونخ بالبطولة.

هالاند انضم إلى دورتموند في يناير الماضي قادمًا من سالزبورج النمساوي وقد تمكن من تسجيل 16 هدفًا في 17 ظهور له بقميص الفيستيفاليين بمختلف المسابقات.

انضمام النرويجي لم يشفع لدورتموند لمعانقة لقب البوندسليجا الغائب منذ 2012، إذ اكتفت كتيبة لوسيان فافر باحتلال المرتبة الثانية بفارق 10 نقاط عن البطل بايرن قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

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وسجل هالاند هدفين في آخر ظهور له مساء السبت في شباك لايبزيج، ليقود دورتموند لضمان الوصافة، بيد أن هذا لا يعجبه كثيرًا، فقد كان يطمح إلى أن يصير بطلًا للمسابقة.

صاحب الـ20 عامًا في تصريحات للصحافة قال "من المؤكد أن فوز بايرن ميونخ باللقب *راء".

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كما أضاف "لكن هذا هو الحال الآن وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا للخروج من هذا الوضع، الآن حققنا المركز الثاني، لكننا حاولنا أن نقترب منهم قدر المستطاع".

وأخذ هالاند في الثناء على زميله جيوفاني رينا، صاحب الـ17 عامًا، حيث قال "لقد وصفته بالحلم الأمريكي من قبل وهذا صحيح، سنه صغير وما يفعله في أرض الملعب مدهش، أمامه مستقبل باهر".

يذكر أن رينا هو أصغر أمريكي يشارك في البوندسليجا عبر التاريخ، حيث خاض أول مباراة له في ديسمبر الماضي أمام أوجسبورج في سن 17 عامًا و66 يومًا، محطمًا الرقم القياسي الذي كان يحمله كريستيان بوليسيتش.