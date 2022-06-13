هالاند يكشف "كمين محرز" الذي أقنعه بالانضمام إلى مانشستر سيتي!

أكمل المهاجم النرويجي صباح الإثنين انتقاله رسميًا إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند، ويتطلع إلى تحدٍ جديد في مسيرته.

في مفاجأة مدوية، كشف النرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الجديد عن الدور الذي لعبه الجزائري رياض محرز نجم الفريق في انتقاله إلى ملعب "الاتحاد".

واعترف هالاند بأن محرز بدأ محاولات إقناعه بالانتقال إلى مانشستر سيتي قبل عام كامل من إتمام انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي مقابل 60 مليون يورو.

وأعلن مانشستر سيتي صباح الإثنين عن إتمام صفقة التعاقد مع هالاند، وذلك بعد أن كشف عن توصله إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند على الصفقة في مايو الماضي.

انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي يعني أنه سيسير على خطى والده، ألف إنجي، الذي لعب في ملعب "الاتحاد" قبل 22 عامًا.

كيف ساعد محرز في انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي؟

يبدو أن العلاقة بين محرز وهالاند رائعة بالفعل، بعد أن أمضى الثنائي فترة عطلتهما في صيف 2022 في اليونان سويًا.

وحينها نشر محرز تغريدة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مازحًا بأنه كان يعمل على دفع هالاند نحو الانتقال إلى مانشستر سيتي.

وكشف هالاند أن محرز تحدث معه بالفعل حول خططه المستقبلية في ذلك الوقت، وحاول إقناعه بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد".

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "أخبرني بأن أنتقل إلى سيتي، لقد كان محقًا بذلك الأمر، لقد قال بعض الأشياء الجيدة عن النادي".

Agent Mahrez on duty 🕵️🏻‍♂️😂😂😂 https://t.co/zAyNPJRwwh — Riyad Mahrez (@Mahrez22) June 14, 2021

ما هو رأي هالاند في زملائه الجدد؟

ويشعر هالاند بالحماس للعمل مع فيل فودين، ويؤمن بأن يملك الكثير من الإمكانيات للتألق.

وقال: "لقد كنت أشاهد الكثير من مباريات مانشستر سيتي لأطول فترة ممكنة، ولقد شاهدت فودين وهو لاعب رائع".

وأضاف: "إنه موهوب للغاية، وهو يظل شابًا، لكنه لاعب رائع، عليه التطور أكثر، ومن ثم يمكننا التحدث حقًا".

ومن المقرر أن يبدأ هالاند مسيرته مع مانشستر سيتي خلال فترة التحضير للموسم الجديد، والتي ستشمل مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول على ملعب كينج باور في الثلاثين من يوليو المقبل.