هالاند يعترف: شعرت بالأسف من أجل ليفاندوفسكي!

هالاند يتحدث عن دخول بايرن ميونخ في مفاوضات لضمه في ظل تواجد ليفاندوفسكي

ظهر الإعلان التشويقي للفيلم الوثائقي الخاص بالاعب النرويجي إرلينج هالاند، والذي سيكون متاحًا على منصة "فيابلاي"، حيث تم الكشف عن مدى تقدير مهاجم مانشستر سيتي لجميع العروض التي حصل عليها وقتما كان لاعبًا في بوروسيا دورتموند من بينها عرض بايرن ميونخ.

وأظهر الفريق البافاري اهتمامًا بخدمات مهاجم بوروسيا دورتموند آنذاك، بينما كان ليفاندوفسكي لا يزال في ميونخ، وهو الأمر الذي كان بالنسبة لهالاند عدم احترام حقيقي للاعب كرة القدم البولندي من قبل ناديه السابق.

هالاند انضم في الأخير إلى مانشستر سيتي بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع بوروسيا دورتموند، الذي يقدر ب60 مليون يورو.

هالاند: مفاوضات بايرن ميونخ معي كانت عدم احترام لتاريخ ليفاندوفسكي

واعترف اللاعب النرويجي الدولي بشعوره بالدهشة قائلًا: "لا أعرف عدد الأهداف والألقاب التي حققها للنادي، لقد شعرت حقًا ببعض الأسف تجاهه، شعرت بعدم الاحترام، لكنها في الوقت نفسه فرصة له للبحث عن تحدٍ آخر".

وقال حسن صالح حميديتش في الوثائقي: "كنا نجري محادثات لكن أصبح من الواضح أن الأمور قد لا تسير على ما يرام بين الطرفين لهذا السبب هو الآن في مانشستر سيتي ولدينا لاعبون آخرون".

والد هالاند يسدل الستار عن سبب انضمام نجله إلى السيتي

بينما كشف ألف - إنج هالاند عن اختيار نجله لتمثيل مانشستر سيتي على ريال مدريد: "وضعنا المعيار الأول وهو من يحتاج إلى مهاجم صريح؟ وحصل مانشستر سيتي على 10/10، لذلك كان الخيار الأمثل".

واختتم حديثه قائلًا: "ريال مدريد أعطيناه أكثر من 5 أو 6 من أصل 10 بسبب طريقته في اللعب بوجود كريم بنزيما حاليًا، وتساءلنا عما إذا كانوا سيوقعون أيضًا مع كيليان مبابي". لمزيد من التفاصيل اضغط هنا