هالاند يصنع الحدث .. يسجل هدفه الـ 40 ويبدل قميصه مع الحكم

هالاند يصنع الحدث كالعادة..

صنع المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند الحدث خلال مباراة فريقه بوروسيا دورتموند أمام ليفركوزن مساء اليوم في ختام منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هدفين في المباراة الأخيرة له خلال الموسم الجاري، والذي يعد الأول له الذي يخوضه كاملًا في البوندسليجا بعد نصف الموسم الماضي.

في تلك المباراة حقق بوروسيا دورتموند الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد على ملعبه سيجنال إيدونا بارك ليضمن الصعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

هالاند صنع الحدث في ذلك اليوم بهدفيه حيث رفع رصيده من خلالهما إلى 40 هدفًا في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي على المستوى المحلي والأوروبي كذلك.

هالاند لم يكتفِ بما فعله خلال الـ 90 دقيقة فقط، بل إنه بعد نهاية المباراة قرر أن يأخذ اللقطة بتصرف غريب قام به، ذلك الذي يتعلق بتبادل القمصان عقب اللقاء.

هالاند لم يبدل قميصه مع أحد لاعبي الفريق الخصم كما هو معتاد، ولكنه قام بتبديل قميصه مع حكم اللقاء في حدث غريب ربما لم يحدث من قبل على الإطلاق.

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يذكر أن إرلينج هالاند مطلوب في الوقت الحالي من العديد من الأندية الأوروبية والتي أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.