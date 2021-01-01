هالاند يحدد شروط الخروج من دورتموند ويعلن راتبه المطلوب!

إرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند يحدد الراتب المطلوب للحصول على خدماته بعد الخروج من النادي الألماني.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن الراتب الذي حدده اللاعب إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند بعد الخروج من صفوف الفريق الألماني في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "آس"، والتي ذكرت أن اللاعب يسعى للحصول على 90 مليون يورو من عقده القادم كلاعب محترف.

ويريد هالاند الحصول على عقد مدته خمس سنوات، على أن يحصل على 18 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة فريقه الجديد.

هنا مدريد وديربي السكوديتو .. عناوين الصحف 21 فبراير 2021

يأتي هذا في الوقت الذي كان يفكر فيه ريال مدريد في منح اللاعب تسعة مليون يورو في الموسم الواحد حال قرر الملكي ضمه في لصفوفه.

ويحصل اللاعب في الوقت الجاري على راتب يبلغ 4 مليون يورو في الموسم الواحد رفقة فريقه الحالي بوروسيا دورتموند.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند به شرط جزائي يسمح له بالرحيل في 2022 وقد يتم تقديمه لتفعيله في 2021.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية كانت قد أكدت أن هالاند مطلوب في صفوف ريال مدريد بعد الصعوبات المالية التي واجهته في ضم كيليان مبابي، وكذلك أكدت أن برشلونة مهتم بضمه حال رحل ليونيل ميسي.