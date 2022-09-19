هالاند ومبابي.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كيليان مبابي وإرلينج هالاند هما نجمي كرة القدم الأبرز المنتظرين في المستقبل خلفًا للثنائي ميسي ورونالدو..

لطالما كان السؤال حول من هو الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من أكثر المواضيع إثارة للجدل بين المشجعين في عالم كرة القدم لما يقرب من عقدين من الزمان.

حقق الأسطورتان أرقامًا مذهلة مع الأندية والمنتخبات، وما زالا مستمرين رغم وصولهما إلى منتصف الثلاثينيات من العمر.

من بين مجموعة اللاعبين الأصغر سنًا، هناك عدد غير قليل من الأسماء التي أثبتت نفسها بالفعل كنجوم للمستقبل، ومن بين هؤلاء الواعدين كيليان مبابي وإرلينج هالاند.

يعيش اللاعبان الشابان حالة من التألق في الفترة الحالية، ويتطلعان إلى أن يكونا خلفاء ميسي ورونالدو.

سجل مبابي 42 هدفًا مع باريس سان جيرمان في موسم 2020-21، فيما سجل هالاند 44 هدفًا مع بوروسيا دورتموند في نفس الموسم.

لكن، من صاحب عدد الأهداف الأكبر بين مبابي وهالاند في الوقت الحالي.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

كم عدد أهداف مبابي وهالاند مع الأندية؟

مبابي الموسم هالاند 4 2015/16 0 26 2016/17 4 21 2017/18 12 39 2018/19 5 30 2019/20 44 42 2020/21 41 46 2021/22 30 9 2022/23 12 217 المجموع 147

بدأ كلا النجمين مسيرتهما خلال موسم 2015-2016، لعب مبابي مع موناكو في الدوري الفرنسي ولعب هالاند مع فريق الدوري النرويجي براين.

كان الموسم الأكثر تسجيلاً للمهاجم الفرنسي هو موسم 2021-22 حيث سجل 46 هدفاً لباريس سان جيرمانـ، فيما كان الأعلى تسجيلاً لهالاند هو موسم 2019-20 عندما سجل 44 هدفًا بقميص دورتموند.

كم عدد أهداف مبابي وهالاند الدولية؟

اللاعب الأهداف المباريات كيليان مبابي 27 53 إرلينج هالاند 20 15

ظهر مبابي لأول مرة مع منتخب فرنسا في عام 2017، وشارك في 57 مباراة وسجل 27 هدفًا، أما هالاند ظهر لأول مرة مع منتخب النرويج في عام 2019 وسجل حتى الآن 20 هدفًا في 21 مباراة.