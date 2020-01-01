هالاند وبوجبا ودي ليخت.. ريال مدريد يترقب ثورة رايولا في الصيف

صيف ساخن بقيادة مينو رايولا وكيل أعمال الثلاثي

ثورة كبيرة ينتظرها عالم الانتقالات بكرة القدم في الصيف، يقودها وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، الذي يهدف لتغييرات بمستقبل بعض لاعبيه.

رايولا خرج مؤخراً ليؤكد علاقته القوية بريال مدريد، وأمله في نقل أحد أفضل لاعبيه للفريق الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

بول بوجبا، ماتياس دي ليخت، إيرلينج هالاند، روميلو لوكاكو، ماركو فيراتي، جانلويجي دوناروما وزلاتان إبراهيموفيتش، جميعهم يعملون مع الوكيل المعروف.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن هذه الرسالة، لقيت ترحيباً كبيراً من إدارة ريال مدريد، وبالتحديد لما يخص المهاجم النرويجي هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

لاعب آخر يعتبر من أهم الأهداف التي يطمح ريال في ضمها، وهو لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، حيث يأتي ضمه كمطلب شخصي من المدرب زين الدين زيدان.

انتقال بوجبا لريال يعتمد بصورة كبيرة جداً على بيع الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل، من أجل تلبية راتبه الذي يصل إلى 19 مليون يورو.

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ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الشاب، اسم آخر تم مناقشته بالنادي الإسباني، حيث يريد فلورنتينو بيريز رئيس ريال استغلال عدم استقراره مع يوفنتوس.

وبعد هذا الثلاثي من كبار اللاعبين، هناك البعض الآخر قد ينتقل بفضل رايولا في الصيف، مثل إبراهيموفيتش ودوناروما وماركو فيراتي، وسط توقعات حول حركة انتقالات ضخمة في الأشهر القليلة القادمة.