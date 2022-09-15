هالاند: لا ألمس الكرة بما يكفى؟ المهم أن أسجل .. وجوارديولا: يشبه صديقي زلاتان

إرلينج هالاند سعيد للغاية بهدفه المذهل في مرمى بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

تسجيل هدف اعتيادي هو أمر ليس في قاموس النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

هالاند قاد مانشستر سيتي لإكمال عودة مذهلة أمام بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الاتحاد" لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبعد أن تقدم بوروسيا دورتموند في النتيجة بعد مرور 56 دقيقة عن طريق جود بيلينجهام، تمكن جون ستونز وهالاند من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 80 و84 على الترتيب، ليحصل مانشستر سيتي على نقاط المباراة.

ماذا حدث؟

هدف هالاند الثاني بالتحديد كان مذهلًا، والذي جاء بعد كرة عرضية صعبة من البرتغالي جواو كانسيلو.

هالاند ارتقى للكرة بطريقة مذهلة بقدمه العكسية، ووجهها بضربة تشبه ضربات الكونج فو نحو مرمى بوروسيا دورتموند، ليشعل جنون ملعب "الاتحاد".

وفي لمحة على مدى نضج النجم النرويجي، فإنه لم يحتفل بالهدف واكتفى بتحية بسيطة تقديرًا لفريقه السابق، بوروسيا دورتموند.

ماذا قال هالاند؟

هالاند أجرى عدة مقابلات صحفية بعد المباراة للحديث عن الفوز، وهدفه المذهل بشكل خاص.

وقال النرويجي مع شبكة "TNT Sports" البرازيلية: "أعتقد أن لدي قدمان طويلتان للغاية، لكن العرضية كانت جيدة، وفي النهاية يجب أن أقول إن كان الهدف جيدًا جدًا".

وأضاف: "أنا أعيش الحلم، وسعيد للغاية، وأنتظر تقدم المزيد".

أما مع النسخة الإنجليزية من شبكة قنوات "beIN sports" قال النرويجي: "الناس يتحدثون عن أنني لا ألمس الكرة بالشكل الكافي، لكن لا أهتم بذلك، لأنني أعرف ما سأفعله وما أريد القيام به، وذلك بالتحديد ما سأواصل القيام به".

وتابع: "حلمي هو أن ألمس الكرة خمس مرات في كل مباراة، وأسجل خمسة أهداف".

فيما استغل هالاند مقابلته مع شبكة "BT Sport" الإنجليزية للسخرية من زميله جون ستونز، حيث قال له أثناء حديث الثنائي: "لقد سجلنا هدفين مذهلين اليوم، لكن للأمانة، هدفي كان أفضل".

ما هو رأي جوارديولا في هدف هالاند؟

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تحدث هو الآخر في تصريحات ما بعد المباراة عن هدف هالاند.

وقال المدرب الإسباني: "إنه يذكرني ولو قليلًا بصديقي العزيز زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يملك القدرة في أن يرفع قدمه حتى السقف، وهالاند يشبهه في ذلك".

وأضاف جوارديولا في تصريحات مع صحيفة "جارديان" الإنجليزية: "ربما يعرف الأشخاص المقربين مني تأثير يوهان كرويف على حياتي، كشخص ومعلم وناصح، ومدرب يعرف كل شيء".

وتابع: "منذ سنوات، سجل كرويف هدفًا رائعًا في كامب نو لصالح برشلونة أمام أتلتيكو مدريد يشبه هدف هالاند".

وأردف: "في اللحظة التي سجل فيها قلت لنفسي، هدف يوهان كرويف لقد كان مشابهًا تمامًا".

واختتم جوارديولا: "لقد كانت عرضية كانسيلو لا تصدق، واللمسة الأخيرة من هالاند استثنائية".