"هالاند أراد اللعب لهذا الفريق في الدوري الإسباني"

مزحة بين خواكين وهالاند تكشف النادي الحقيقي الذي كان سيشارك له في إسبانيا

كان مهاجم بوروسيا دورتموند السابق إرلينج براوت هالاند قريبًا من الانضمام لصفوف فريق برشلونة في وقت ماضي من هذا العام.

فيما ارتبط اسم اللاعب بالذهاب إلى ريال مدريد أيضًا، بجوار الجناح الفرنسي كيليان مبابي الذي ظل في صفوف نادي باريس سان جيرمان.

لكن مزحة جديدة بينه وبين نجم ريال بيتيس الحالي، خواكين سانشيز، أعلن فيها هالاند بشكل ساخر أنه كان يود اللعب مع نادي صديقه الإسباني.

ماذا حدث؟

يقضي المهاجم النرويجي عطلته الصيفية حاليًا في الأراضي الإسبانية المعروفة بجوها الممتع والجذاب في شهور الصيف.

والتقى إرلينج هالاند بلاعب ريال بيتيس، خواكين سانشيز، الذي نشر مقطع فيديو يمزح فيه مع ماكينة أهداف مانشستر سيتي الجديدة.

حيث قال خواكين مازحًا: "هالاند يقول إنه يريد القدوم إلى ريال بيتيس الآن، لكن لا مكان هنا".

فيما واصل: "أما بالنسبة للمدينة؟".

ليرد هالاند بلغة إسبانية متقنة: "جيدة جدًا".

ماذا عن رحلة هالاند الجديدة؟

انضم المهاجم النرويجي إلى فريق مانشستر سيتي ليكون هو اللاعب الجديد الذي يعول عليه المدرب بيب جوارديولا لاقتناص البطولات المحلية وسعيه المتواصل نحو دوري أبطال أوروبا.

المعروف عن هالاند أنه مكينة أهداف لا تتوقف، ومن المنتظر أن ينفجر في الأراضي الإنجليزية مع الفريق السماوي الذي لا يرحم في السنوات الأخيرة أي أحد ويحصل على كافة الألقاب المحلية.

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