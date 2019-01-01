هافيرتز يفتح الباب أمام الانتقال لبايرن ميونيخ في الصيف

أنباء حول تقديم البافاري لعرض قيمته 100 مليون يورو

أكد كاي هافيرتز صانع ألعاب نادي بايرليفركوزن الألماني، أنه قد يرحل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

هافيرتز موهبة ألمانية جديدة سطعت في البوندسليجا هذا الموسم، حيث قدم مستويات مميزة مع ليفركوزن لينضم لمنتخب بلاده.

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بايرن ميونيخ هو المهتم الأبرز بضم صاحب الـ19 عاماً، وسط أنباء حول تقديم عرض بـ100 مليون يورو لضمه.

اللاعب قال عن تلك التكهنات:"لدي عقد مع ليفركوزن، أريد فعل كل شيء معهم ومساعدتهم للتأهل لبطولة أوروبية".

وأضاف:"هناك العديد من الأقاويل حول رحيلي، أنا الآن مرتبط بعقد مع النادي حتى 2022، سنعرف المزيد في الصيف".

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وتابع:"أنا لا أؤمن بكل ما ينشر في الصحف، هناك بعض الأنباء صحيحة والأخرى خاطئة، لكني في النهاية أعرف ما أريد فعله".

يذكر أن هافيرتز لعب 97 مباراة منذ لعبه للفريق الأول مع ليفركوزن، ونجح في تسجيل 21 هدف وصنع 22 بجميع البطولات.