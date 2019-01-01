هاسيلبانك: هازارد لا يساوي 100 مليون يورو فقط

جيمي فلويد هاسيلبانك يتحدث عن احتمالية رحيل هازارد عن تشيلسي وإلى ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم تشيلسي السابق جيمي فلويد هاسيلبانك إن رحيل إيدين هازارد عن البلوز سيكون أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة للفريق.

وكانت العديد من المصادر الإسبانية والإنجليزية قد ربطت بين النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد وريال مدريد.

وحسب أغلب التقارير الصادرة مؤخرًا، فإن هازارد قد اقترب من الانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 100 مليون يورو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ أبريل ٢٠١٩

ورد جيمي فلويد هاسيلبانك النجم السابق لنادي تشيلسي على هذه الأخبار، حيث أكد أن ذلك الأمر في حال حدث سيكون خسارة كبيرة لتشيلسي.

وقال هاسيلبانك: "تشيلسي يحتاج إلى هازارد كثيرًا، هو واحد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وأكثرهم تأثيرًا"

وأضاف: "في حال رحل هازارد إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو فقط سيكون الأمر غير عادل، إنه يستحق اكثر من ذلك"

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يذكر أن جيمي فلويد هاسيلبانك كان قد تحدث قبل بداية الموسم الحالي بأن هازارد هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر سنوات.