هاسلبانك: ساري في حاجة للوقت والثقة من أجل تحقيق الألقاب

جيمي فلويد هاسلبانك لاعب تشيلسي السابق يدافع عن كل من ماوريزيو ساري المدير الفني ونجولو كانتي نجم وسط الملعب ضد الانتقادات في الفترة الأخيرة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دافع جيمي فلويد هاسلبانك نجم فريق تشيلسي السابق عن المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري المدير الفني الحالي للبلوز والنجم الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط ملعب الفريق.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها هاسلبانك لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن الفريق سيحصد البطولات لكنه في حاجة للوقت.

وقال هاسلبانك: "أعتقد أن الانتقادات في حقهما لا تعد عادلة بشكل كامل، فماوريزيو ساري بدأ الموسم بشكل جيد للغاية مع الفريق".

وأضاف: "أما عن كانتي فهو أفضل لاعب وسط ملعب مدافع فيما يتعلق بقطع الكرات واستعادتها من بين كل لاعبي العالم في الوقت الحالي".

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وأكمل: " ساري يؤمن بطريقته الخاصة وبكرة القدم التي يقدمها وبالاستحواذ، هكذا هو يرى أن تشيلسي سيحقق الألقاب في الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته: "علينا أن نمنحه الوقت الكافي، لقد تواجد هنا لستة أو سبعة أشهر فقط حتى الآن، كذلك علينا أن نضع ثقتنا فيه".