هازارد ينفي رغبته في الانتقال لبايرن ميونيخ أو ليفربول

اللاعب البلجيكي أكد استعداده للبقاء مع بوروسيا مونشنجلادباخ مع إمكانية تجديد عقده

شدد ثورجان هازارد جناح نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شقيق النجم البلجيكي إدين هازارد، يقدم مستويات مميزة بالدوري الألماني هذا الموسم، وجذب أنظار العديد من كبار أوروبا.

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بعض التقارير أكدت اهتمام الثلاثي بايرن ميونيخ، ليفربول وكذلك بوروسيا دورتموند بضمه في يناير الجاري.

وقال اللاعب عن إمكانية رحيله:"تحدثت مع ماكس إبيرل المدير الرياضي للنادي، وأكدت له أن كل تركيزي على مساعدة الفريق لما تبقى من الموسم".

🔴 ربما اشتهر اللاعب البرازيلي فيليبي ميلو بتدخلاته العنيفة ضد خصومه، ولكن لاعب جالطة سراي السابق تورط في مشاجرة بالأيدي مع زميله في الفريق التركي صابري، ولم تنتهِ المشاجرة إلا بتدخل زملائهم. pic.twitter.com/05q4xBe5wP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

وأضاف البلجيكي الذي ينتهي عقده في 2020:"لا أفكر في الرحيل بشهر يناير الجاري ولا أهتم بالحديث عن انتقالي لنادي آخر".

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وتابع:"لا يمكنني أيضاً التلميح برحيلي بعد نهاية الموسم، فأنا سعيد جدا هنا وقد أقوم بتمديد عقدي".

جدير بالذكر أن هازارد سجل 40 هدف وصنع مثلهم طوال مسيرته مع مونشنجلادباخ في ألمانيا.