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هازارد ينفي رغبته في الانتقال لبايرن ميونيخ أو ليفربول

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Getty Images
اللاعب البلجيكي أكد استعداده للبقاء مع بوروسيا مونشنجلادباخ مع إمكانية تجديد عقده

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

شدد ثورجان هازارد جناح نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، أنه لا يفكر في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شقيق النجم البلجيكي إدين هازارد، يقدم مستويات مميزة بالدوري الألماني هذا الموسم، وجذب أنظار العديد من كبار أوروبا.

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بعض التقارير أكدت اهتمام الثلاثي بايرن ميونيخ، ليفربول وكذلك بوروسيا دورتموند بضمه في يناير الجاري.

وقال اللاعب عن إمكانية رحيله:"تحدثت مع ماكس إبيرل المدير الرياضي للنادي، وأكدت له أن كل تركيزي على مساعدة الفريق لما تبقى من الموسم".

وأضاف البلجيكي الذي ينتهي عقده في 2020:"لا أفكر في الرحيل بشهر يناير الجاري ولا أهتم بالحديث عن انتقالي لنادي آخر".

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وتابع:"لا يمكنني أيضاً التلميح برحيلي بعد نهاية الموسم، فأنا سعيد جدا هنا وقد أقوم بتمديد عقدي".

جدير بالذكر أن هازارد سجل 40 هدف وصنع مثلهم طوال مسيرته مع مونشنجلادباخ في ألمانيا.

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