هازارد يلجأ لعملية جراحية لتخليصه من كابوس الإصابات

تقارير صحفية إسبانية تشير لإمكانية خضوع إيدين هازارد لعملية جراحية لتخليصه من سلسلة الإصابات.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن إمكانية خضوع النجم البلجيكي إيدين هازارد لعملية جراحية للتخلص من سلسلة الإصابات التي عانى منها مؤخرًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن اللاعب يعاني بشكل كبير وحالته النفسية أصبحت سيئة بعد الانتكاسة الأخيرة له.

وأوضحت الصحيفة أن هازارد بنفسه يرغب في الخضوع للعملية الجراحية لو كانت هي الحال لتخليصه من كابوس الإصابات المتكررة.

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وستكون العملية الجراحية في الكاحل الأيسر للنجم البلجيكي بحسب ما أوضحت الصحيفة، وهو نفس المكان الذي خضع فيه لجراحة سابقة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب لا يشعر بالراحة في ذلك المكان منذ أن خضع للعملية الجراحية السابقة، لذلك ستكون جراحة جديدة هي الخيار الأفضل.

وكان هازارد قد خضع لعملية جراحية في شهر مارس من العام الماضي، بعد أن كان قد أصيب ضد باريس سان جيرمان في نوفمبر من 2019.

جدير بالذكر أن هازارد كان قد لعب 14 مباراة مع ريال مدريد فقط هذا الموسم، سجل خلالهم ثلاثة أهداف ولم يصنع أي هدف.