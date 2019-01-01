هازارد يقتحم السجل التاريخي لبلجيكا

ثالث من يصل إلى 100 مشاركة بقميص المنتخب..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق إيدين هازارد نجم تشيلسي والمنتخب البلجيكي رقماً مميزاً في مسيرته الدولية، وذلك خلال مواجهة الفريق مع قبرص في تصفيات يورو 2020.

جاء ذلك بوصوله للمشاركة الدولية رقم 100، كثالث لاعب في تاريخ بلجيكا يبلغ هذا الرقم.

ولم يسبق هازارد سوى يان فيرتونخن مدافع توتنهام هوتسبر بـ112 مشاركة، وأكسل فيتسل لاعب وسط بوروسيا دورتموند بـ101 مشاركة.

Only three players have made 100+ appearances for the Belgian National team:



🇧🇪 Jan Vertonghen (112)

🇧🇪 Axel Witsel (101)

🇧🇪 Eden Hazard (100)



's Centurions. pic.twitter.com/4D4VTXDMYR — Squawka Football (@Squawka) March 24, 2019

ولا تزال المباراة جارية بتقدم المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين، سجل هازارد أولهما في الدقيقة العاشرة.

يذكر أن هازارد كان قد ساهم في فوز بلجيكا الأول بالمجموعة على حساب روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.