هازارد يقتحم السجل التاريخي لبلجيكا

حقق إيدين هازارد نجم تشيلسي والمنتخب البلجيكي رقماً مميزاً في مسيرته الدولية، وذلك خلال مواجهة الفريق مع قبرص في تصفيات يورو 2020.

جاء ذلك بوصوله للمشاركة الدولية رقم 100، كثالث لاعب في تاريخ بلجيكا يبلغ هذا الرقم.

ولم يسبق هازارد سوى يان فيرتونخن مدافع توتنهام هوتسبر بـ112 مشاركة، وأكسل فيتسل لاعب وسط بوروسيا دورتموند بـ101 مشاركة.

