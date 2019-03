هازارد يعادل رقمه القياسي ويبتعد بالصناعة مع ميسي

التمريرة الحاسمة رقم 11 هذا الموسم ورقم 50 مع البلوز..

تغلب تشيلسي على فولهام بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الاسبوع التاسع والعشرين للبريميرليج.

وعادل إيدين هازارد الرقم القياسي لعدد تمريراته الحاسمة في البريميرليج، بوصوله للتمريرة رقم 11، وهو الرقم الذي سبق له تحقيقه في 2012-2013.

Eden Hazard's personal best assist tally in a single Premier League season:



2012/13: 1️⃣1️⃣🅰️

2018/19: 1️⃣1️⃣🅰️



His best return since his debut campaign. pic.twitter.com/YupwF2150N — Squawka Football (@Squawka) March 3, 2019

لا يزال هازارد أمامه الفرصة لتحطيم هذا الرقم، في المباريات التسع المتبقية في عمر المسابقة.

50 - Eden Hazard is the third Chelsea player to both score and assist 50 Premier League goals (81 goals, 50 assists) after Frank Lampard and Didier Drogba. Showtime. pic.twitter.com/jnwOGe5vIE — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2019

أيضاً بات البلجيكي ثالث لاعب يسجل ويصنع 50 هدفاً في البريميرليج (81 هدفاً و50 تمريرة حاسمة)، بعد فرانك لامبارد وديدييه دروجبا.

Only two players have provided 11+ assists in Europe's top five leagues this season:



🇦🇷 Lionel Messi

🇧🇪 Eden Hazard



No player has more. pic.twitter.com/lsfu08TbiU — Squawka Football (@Squawka) March 3, 2019

أخيراً لا يوجد سوى لاعبين نجحا بصناعة 11 هدفاً أو أكثر في الدوريات الخمسة الكبار بأوروبا، هما إيدين هازارد وليونيل ميسي.