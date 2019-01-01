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الدوري الإنجليزي الممتاز

هازارد يعادل رقمه القياسي ويبتعد بالصناعة مع ميسي

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Getty Images
التمريرة الحاسمة رقم 11 هذا الموسم ورقم 50 مع البلوز..

تغلب تشيلسي على فولهام بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الاسبوع التاسع والعشرين للبريميرليج.

وعادل إيدين هازارد الرقم القياسي لعدد تمريراته الحاسمة في البريميرليج، بوصوله للتمريرة رقم 11، وهو الرقم الذي سبق له تحقيقه في 2012-2013.

 

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لا يزال هازارد أمامه الفرصة لتحطيم هذا الرقم، في المباريات التسع المتبقية في عمر المسابقة.

 

أيضاً بات البلجيكي ثالث لاعب يسجل ويصنع 50 هدفاً في البريميرليج (81 هدفاً و50 تمريرة حاسمة)، بعد فرانك لامبارد وديدييه دروجبا.

 

أخيراً لا يوجد سوى لاعبين نجحا بصناعة 11 هدفاً أو أكثر في الدوريات الخمسة الكبار بأوروبا، هما إيدين هازارد وليونيل ميسي.

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