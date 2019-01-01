هازارد يساند تشيلسي في ديربي لندن بعد الرحيل إلى ريال مدريد

إيدين هازارد نجم ريال مدريد يساند تشيلسي في مواجهة الفريق أمام توتنهام هوتسبير بالبريميرليج.

قدم النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد المساندة لفريقه السابق تشيلسي في مواجهة الأخير اليوم أمام توتنهام هوتسبير.

جاء هذا في تغريدة نشرها هازارد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" أثناء سير المباراة وبعد انطلاقها بدقائق قليلة.

وظهرت رسالة هازارد مختصرة للغاية في رد على تغريدة رسمية نشرها حساب تشيلسي عقب الهدف الأول الذي سجله لاعبهم ويليان في المباراة.

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وكان ويليان قد تقدم في النتيجة بشكل مبكر لصالح تشيلسي من ركلة ركنية أعادها له ألونسو واخترق منطقة الجزاء وقام بتسديدها في الزاوية البعيدة على يسار الحارس جازانيكا.

😍😍😍 — Eden Hazard (@hazardeden10) December 22, 2019

وأضاف ويليان بنفسه الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء حصل عليها الفريق عقب تدخل عنيف من حارس توتنهام وغير مبرر.

وانضم هازارد في الصيف الماضي لصفوف ريال مدريد الإسباني قادمًا من تشيلسي فيما وصفه البلجيكي بحلم مسيرته الكروية قبل اشهر قليلة.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين ليستمر البلوز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٢ نقطة.