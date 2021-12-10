هازارد يرفض تحقيق رغبة أنشيلوتي وريال مدريد!

بمرور الأيام يتحول إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، إلى نسخة من زميله في صفوف الميرينجي، جاريث بيل، لدرجة أن إدارة فريقه سئمت من تصرفاته وترغب في ابعاده عن الفريق.

وكان اللاعب البلجيكي قد انضم إلى صفوف الميرينجي في صيف 2019، قادمًا من تشيلسي بأكثر من 100 مليون يورو، ولكنه في خلال عامين ونصف لم يشارك إلا في 54 مباراة بكافة المسابقات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 9 آخرين.

ومع بداية الموسم الحالي ظهر هازارد بوزن زائد، مما تسبب في إصابته بإصابة عضلية ولم يشارك بشكل أساسي منذ يوم 28 سبتمبر الماضي، وخرج بشكل نهائي من حسابات مدربه كارلو أنشيلوتي.

وقرر المدرب الإيطالي الاعتماد على فينيسيوس جونيور، الذي يعيش أنجح فتراته في مسيرته مع ريال مدريد هذا الموسم، في مركز الجناح الأيسر وقد خرج هازارد من حساباته بشكل رسمي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد بالاتفاق مع الجهاز الفني، تسعى للتخلص من اللاعب البلجيكي، وتحقيق استفادة مادية منه قبل نهاية عقده في 2024، ولكن اللاعب يرفض الرحيل ويطلب الاستمرار بقميص الميرينجي.

وتريد إدارة ريال مدريد توفير سيولة مادية في الفترة المقبلة، تمهيدًا للتعاقد مع كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتدعيم خط هجوم الفريق بعد التخلص من بعض الأسماء في الفريق.

هازارد صاحب الـ 30 عامًا، مطلوب بقوة في الدوري الإنجليزي من العديد من الفرق، وعلى رأسها فريقه السابق تشيلسي الذي لا يمانع في استعاده اللاعب، بالإضافة إلى نيوكاسل الذي يسعى للتعاقد مع النجم البلجيكي.