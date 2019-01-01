هازارد يرد على أنباء انتقاله لريال مدريد بكلمة واحدة!

هل يرحل البلجيكي إلى النادي الإسباني أم يستمر مع البلوز؟

رد الجناح البلجيكي إدين هازارد، بكلمة واحدة فقط، على شائعات رحيله عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مستقبل هازارد يبدو محل شكوك كبيرة، حيث ينتهي عقده مع تشيلسي في صيف عام 2020 ولم يقم بتجديده حتى الآن.

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التكهنات تشير لانتقاله إلى ريال مدريد، من أجل تحقيق حلمه باللعب للنادي الإسباني والعمل مع مدربه زين الدين زيدان.

مجلة "HLN" البلجيكية أجرت حواراً مع هازارد، وتحدثت معه عن العديد من الأشياء التي تخص مسيرته.

وخلال فقرة سؤال وجواب، حاولت المجلة معرفة موقف نجم البلوز خلال الميركاتو الصيفي.

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وسألت الصحيفة هازارد:"من تختار؟ الأبيض ريال مدريد أم الأزرق تشيلسي؟"، وجاء رد البلجيكي صريحاً "الأزرق".

إجابة اللاعب تسببت في حالة سعيدة كبيرة جداً لجماهير تشيلسي، حيث اعتبرتها إشارة واضحة على التجديد، خاصة وأن فريقه لن يتمكن من إجراء أي تعاقدات على مدار الموسم القادم بسبب العقوبة الموقعة ضده.

ويستعد هازارد رفقة تشيلسي لمواجهة صعبة يوم الأحد القادم خارج ملعبه، عندما يلاقي كارديف سيتي بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.