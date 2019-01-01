هازارد يجاور صلاح وأجويرو بالدوري الإنجليزي

البلجيكي يعادل رقم يضم 3 لاعبين أخرين.

إسلام أحمد فيسبوك تويتر

خطف تشيلسي أمام جماهيره على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، تعادلاً أمام ولفرهامبتون في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم المكسيكي راؤول خيمينز أولًا بهدف في بداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلاً من الضائع، سجل البلجيكي إدين هازارد هدف التعادل.

الذئاب يواصلون تقديم النتائج الجيدة تحت قيادة نونو سانتو عقب العودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى، فحقق 4 نقاط أمام تشيلسي، وفرض التعادل على مانشستر سيتي، كما أقصى ليفربول من كأس الاتحاد الإنجليزي.

فاز على توتنهام في ملعب ويمبلي، وكذلك تعادل في أرضية ملعب الإمارات وأولد ترافورد ليعطل مسيرة أرسنال ومانشستر يونايتد.

هازارد الذي يعود للتألق مجددًا، ساهم الموسم الحالي في 24 هدفًا في البريميرليج، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا ومساهمًا بتسجيل 11 هدفًا.

إذا كان هازارد على الرواق الأيسر.. راوغ وحان وقت تسديدته.. فاعلم أن كرته في الشباك! 🚀🚀



⚽️ 13 هدف

🅰️ 11 تمريرة حاسمة



لا يوجد لاعب في الدوري الإنجليزي ساهم في أهداف أكثر منه هذا الموسم! 🔝 pic.twitter.com/EnjOoIneUe

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019

كما عادل كلاً من أجويرو وصلاح وسترلينج، في عدد الأهداف التي شارك بها الموسم الجاري، وهو الرقم الأفضل له في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لتشيلسي.

ووصل البلجيكي إلى 50 مباراة في الدوري الإنجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج" ليصبح ثالث لاعب من البلوز يحقق هذا الإنجاز بعد فرانك لامبارد وديديه دروجبا.

ولا يتفوق على تشيلسي سوى مانشستر يونايتد الذي يمتلك 5 لاعبين سجلوا 50 هدفًا أو أكثر على أرضه في البريميرليج.

وعلى مستوى البلوز، فأن تشيلسي لم يخسر سوى مباراة وحيدة في آخر 54 مباراة، على أرضية ستامفورد بريدج، ففاز في 44 وتعادل في 9 وخسر أمام بورنموث فقط في ديسمبر 2015.

ويمتلك تشيلسي مباراة أقل في صراع مقاعد دوري الأبطال، حيث ينتظر موقف مانشستر يونايتد وأرسنال.