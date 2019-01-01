هازارد يؤجل الحديث عن ريال مدريد لنهاية الموسم

يطمح في الحصول على الدوري الأوروبي مع تشيلسي

رفض الجناح البلجيكي إدين هازارد، استبعاد إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

هازارد ينتهي عقده مع تشيلسي في يونيو 2020، دون وجود أي مؤشر للتجديد، وسط أنباء حول رغبته في الرحيل.

5 مباريات أمام ميلان لحسم تأهله لدوري الأبطال القادم

ريال يعتبر هو الوجهة الأقرب للبلجيكي، نظراً لتأكيده أكثر من مرة على حلمه باللعب للميرينجي والعمل مع مدربه العائد من جديد زين الدين زيدان.

وقال صاحب الـ28 عاماً:"لا أفكر في الأمر الآن، فقط أريد التألق مع تشيلسي في الفترة القادمة والحصول على الدوري الأوروبي".

وأضاف:"هذا الأسبوع كل تفكيري مع منتخب بلجيكا في فترة التوقف الدولي، بعدها أعود لتشيلسي ونرى ماذا سيحدث".

مورينيو: مبابي اللاعب الأغلى في العالم حاليًا

وتابع:"الأشهر القادمة ستكون مهمة جداً لنا، يجب الفوز باليوروباليج أو حتى التواجد ضمن الأربعة الكبار، من أجل حجز مقعداً بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت تقديم ريال لعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني لضم هازارد، ولكن إدارة تشيلسي قابلته بالرفض.