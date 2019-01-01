هازارد ولوكاكو يرحبان بعودة تييري هنري لمنتخب بلجيكا

هازارد ولوكاكو يفتحان الباب أمام تييري هنري من أجل العودة لمنتخب بلجيكا بعد إقالته من تدريب موناكو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رحب نجما المنتخب البلجيكي إيدين هازارد و روميلو لوكاكو بعودة تييري هنري مساعد روبيرتو مارتينيز في تدريب بلجيكا سابقًا، وذلك في حال أراد هنري ذلك.

وكان تييري هنري قد قدم استقالته من منصبه كمساعد لروبيرتو مارتينيز عقب نهاية منافسات كأس العالم الأخيرة في روسيا، وذلك لبدء مشروعه الخاص كمدرب.

وخاض هنري تجربته الأولى مع موناكو، ولكنها لم تكن موفقة على الإطلاق حيث لم تستمر لأكثر من 3 أشهر، قبل أن يقيله النادي الفرنسي لسوء النتائج.

وعقب إقالته من تدريب موناكو منتصف الأسبوع الماضي، تكاثرت الأسئلة حول الخطوة المقبلة لهنري سواء في عالم التدريب أو العودة إلى التحليل مرة أخرى.

وبخصوص ذلك، قال هازارد ولوكاكو إنهما يرحبان بعودة هنري مرة أخرى إلى منصبه السابق في حال أراد ذلك، حيث يتطلع الثنائي للعمل معه مرة أخرى.

يذكر أن منتخب بلجيكا حقق المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة، وأشاد جميع لاعبيه بدور تييري هنري كمساعد لمارتينيز في هذه الفترة.