هازارد ولوكاكو ضد البقية .. كورونا يسبب أزمة في معسكر بلجيكا

ماذا يحدث في صفوف بلجيكا

أفادت أنباء بوجود أزمة تقسم معسكر المنتخب البلجيكي قبل أيام من بطولة أمم أوروبا المقبلة والسبب هو فيروس كورونا واللقاح الخاص به، في ظل رفض بعض اللاعبين التطعيم.

وتعد بلجيكا أحد الدول الأوروبية التي قطعت شوطاً كبيراً في تطعيم سكانها ضد الفيروس الوبائي في الأسابيع الماضية.

ما هي الأزمة بمعسكر المنتخب البلجيكي بسبب تطعيم كورونا؟

صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية قالت إن مجموعة من لاعبي المنتخب البلجيكي يرفضون تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وبحسب التقرير، اللاعبون الذين لم يتم الكشف عن هويتهم يرفضون الحصول على اللقاح خوفاً من الأعراض الجانبية التي قد تحدث بعد الحصول عليه.

ما هو موقف المنتخب البلجيكي والحكومة من اللاعبين الرافضين للتطعيم؟

المتحدث الرسمي للحكومة البلجيكية بخصوص الطعوم ديرك راميكرز أكد أن النجوم إيدين هازارد، روميلو لوكاكو، دريس ميرتينس والمدرب روبرتو مارتينيز مع اللقاح.

المتحدث أكد أن مجموعة صغيرة فقط هي من ترفض التطعيم، وأن عزل الفريق وخضوعه المستمر للمسحات يقلل من نسب العدوى، في ظل اتباع كل الفرق لنفس البروتوكول.

من تقابل بلجيكا في أمم أوروبا 2020؟

المنتخب البلجيكي وقع في المجموعة الثانية للبطولة، والتي تضم معه الدنمارك، روسيا، وفنلندا.

ويفتتح المنتخب البلجيكي مبارياته في الثاني عشر من يونيو الحالي عندما يقابل روسيا في ملعب سان بطرسبرج.

وتعادل المنتخب البلجيكي ودياً مساء الخميس مع نظيره اليوناني بهدف للكل ضمن استعداداته الأخيرة لخوض البطولة.

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