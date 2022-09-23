هازارد: وضعي حرج في ريال مدريد، ألعب جيدًا ولا أشارك!

رسالة واضحة لكارلو أنشيلوتي

أكد الجناح البلجيكي إيدين هازارد على شعوره بالسعادة حاليًا في ريال مدريد، ولكنه يؤمن أنه يمر بأوقات حرجة في النادي الإسباني خلال هذا الموسم.

هازارد لعب لمدة 65 دقيقة خلال مواجهة بلجيكا مع ويلز في بطولة دوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف بالجولة الخامسة.

وبعد اللقاء خرج البلجيكي للحديث عن وضعه الحالي مع ريال، بعد تحسن لياقته بشكل واضح وعدم تعرضه للعديد من الإصابات مثلما حدث على مدار العامين الماضيين.

ماذا قال هازارد؟

صاحب الـ31 سنة قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية:"إنها أوقات صعبة لأنني أريد أن ألعب باستمرار وهذا ما لا يحدث حاليًا".

وأضاف:"أشعر أنني بحالة جيدة في ريال مدريد، ولكني لا ألعب كثيرًا وعندما أشارك أظهر بصورة جيدة، إنه وضع حرج لأنني أريد أن ألعب أكثر من ذلك".

وأضاف:"لست متفاجئًا من المستوى الذي ظهرت به مؤخرًا لأنني أثق في قدراتي ومع ذلك أدرك جيدًا أنه بإمكاني فعل المزيد".

كيف كانت بداية الموسم لهازارد مع ريال مدريد؟

النجم البلجيكي ظهر كأساسي مرة واحدة فقط مع ريال في الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، ودخل كبديل مرتين ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وفي دوري أبطال أوروبا فقد لعب مرة واحدة كبديل أمام سلتيك الاسكتلندي، حيث دخل بدلًا من المصاب كريم بنزيما وسجل هدفًا في الفوز بثلاثية نظيفة.