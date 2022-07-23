هازارد: هناك خطأ في جسدي وهذا مرشحي للكرة الذهبية!

كشف الجناح إيدين هازارد عن تطلعاته في الموسم المقبل مع فريق ريال مدريد بعد أن مر بفترة كبيرة وهو غائب عن قائمة الفريق للإصابة أو لزيادة الوزن.

حيث كان الدولي البلجيكي أحد أبرز الأسماء في الكرة الإنجليزية من قبل مع فريق تشيلسي في العاصمة لندن قبل أن ينتقل إلى الملكي ويتحول 180 درجة.

وتحدث إيدين لشبكة "ESPN" عن الموسم الماضي وصفقات برشلونة، ورؤيته المستقبلية إلى ما يمكن أن يفعله مع ريال مدريد، كما شارك رأيه حول تفوق كريم بنزيما الكاسح في سباق الكرة الذهبية.

ماذا عن الموسم المقبل؟

سئل هازارد عن أهمية الموسم المقبل له، حيث قال: "لقد مرت عدة مواسم لم ألعب فيها كثيرًا، لذا بالنسبة لي، فإن الأمر يشبه الموسم الأول مع هذا النادي، أريد فقط أن أظهر ما يمكنني فعله على أرض الملعب، هذا هو هدفي الوحيد".

وعن التحدي الأكبر في الموسم القادم، أوضح: "أن تكون قادرًا على المنافسة في كل مسابقة، سيكون موسمًا صعبًا، وهذا أمر مؤكد، لأننا أيضًا أبطال أوروبا، وأنت تعلم أنه عندما تكون بطلًا للقارة، فإن الجميع يريد هزيمتك، لكننا مستعدون لذلك، فلدينا فريق جيد، وجاء بعض اللاعبين الجدد، لذلك نحن جاهزون للموسم الجديد".

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وتابع: "أستطيع أن ألعب، أستطيع أن أفعل ما أريد على أرض الملعب، لذلك آمل أن أحافظ على لياقتي البدنية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى".

وعن تعرضه المستمر للإصابات أضاف: "لم أتعرض لإصابة كبيرة في تشيلسي من قبل، ولذا كان الأمر جديدًا بالنسبة لي، عليك أن تتعلم كيف تعتني بجسمك بطريقة مختلفة، لكنه تحدٍ جيد".

وواصل: "الأمر ليس بهذه السهولة، خاصةً عندما لا تعرف سبب إصابتك، لقد أصبت أحيانًا مع تشيلسي، لكن ليس مثل تلك السنوات الثلاث مع ريال مدريد، كنت أعرف أن هناك شيئًا ما خطأ في جسدي، ولهذا طلبت إجراء عملية جراحية في نهاية الموسم".

ماذا عن كريم بنزيما؟

عن أحقية بنزيما بالكرة الذهبية، قاله إيدين: "أعتقد انه يستحق ذلك، ليس هناك شك في هذا الأمر لكني أعتقد أنه يستحق الكرة الذهبية ليس فقط لهذا الموسم، ولكن طوال مسيرته".

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وتابع: "أعتقد أنه كان يستحقها من قبل، مثل قبل خمس سنوات، إنه قائدنا الآن وهو أيضًا رجل جيد حقًا، إنه لا يتحدث كثيرًا على أرض الملعب، ويفعل ما يريد، لذلك دفعناه للتو للحصول على الكرة الذهبية".

ماذا عن رفض كيليان مبابي للقدوم لريال مدريد؟

استدرك البلجيكي: "أعتقد أن هذا حدث في الماضي، نحن فقط نركز الآن على هذا الموسم، إنه لاعب في باريس سان جيرمان، وهذا كل شيء، لقد اتخذ خيارًا وعلينا احترامه".

ماذا عن صفقات برشلونة؟

أردف هازارد: "من الأفضل للدوري الإسباني عندما يكون هذا النوع من المباريات مثل "واو، يا له من كلاسيكو".

واختتم: "كما تعلم، عندما يكون لدى برشلونة لاعبون أفضل، يكون التغلب عليهم أكثر متعة، لكننا جاهزون لهذا التحدي".