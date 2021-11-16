هازارد هدية بلجيكا لريال مدريد بعد الصعود لكأس العالم

قرر روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا استبعاد ثنائي ريال مدريد إيدين هازارد وتيبو كورتوا من قائمة الفريق التي سافرت إلى ويلز لخوض آخر مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 ضمن المجموعة الخامسة.

بلجيكا حجزت مقعدها في مونديال 2022 بعد فوزها 3-1 على ضيفتها إستونيا يوم السبت الماضي، وتدخل المباراة بأريحية أكثر.

ويبدو أن هذه المباراة ستكون الفرصة المثالية للمدرب الإسباني من أجل المداورة وإجراء بعض التجارب والتغييرات.

لماذا لم يسافر هازارد وكورتوا مع الفريق؟ مارتينيز يجيب

كان مدرب بلجيكا قد سمح لكورتوا وهازارد مغادرة معسكر بلجيكا، بعد إنجاز مهمة التأهل إلي نهائيات كأس العالم، والإنضمام إلي تدريبات ريال مدريد.

وقال المدرب الإسباني على هامش المؤتمر صحفي الخاص بالمباراة: "كان من المخطط أن يلعب إيدن 60 دقيقة أمام إستونيا وبعدها يسمح له بالعودة إلى فريقه ريال مدريد. وهذا بسبب قلة مشاركته في المباريات مع فريقه وقلة جاهزيته".

زبخصوص كورتوا، أضاف المدرب: "كورتوا يعاني من إصابة طفيفة في الظهر هددت مشاركته يوم السبت الماضي، وكان من الأفضل استبعاده".

كيف يدخل المنتخبين المباراة؟

وعلى عكس بليجكا التي ربحت بطاقة الصعود إلى المونديال، يدخل منتخب ويلز المباراة للبحث عن المركز الثاني ليمحنه أفضلية في المحلق الأوروبي، لتصبح أقرب من تحقيق حلم خوض أول مونديال لها منذ عام 1958.

والجدير بالذكر أن التعادل يكفي المنتخب الويلزي الملقب بـ "التنانين" لضمان المركز الثاني أمام التشيك التي تواجه إستونيا.

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