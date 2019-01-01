هازارد: نشعر بخيبة الأمل بعد التعادل

النجم البلجيكي إيدين هازارد غير راضٍ عن التعادل أمام وولفرهامبتون

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر النجم البلجيكي إيدين هازارد عن إحباطه بعد التعادل أمام وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الأسبوع الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان هازارد قد أحرز هدف التعادل للبلوز في الدقيقة الحادية والتسعين من عمر المباراة.

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وقال نجم الفريق اللندني عقب المباراة: "لم نخلق الكثير من الفرص الخطيرة وغلب البطء على أداء الفريق، الروح أصبحت جيدة، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بسداسية وضعنا أمام أعينا الحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا خلال الشهور القليلة المقبلة، جميع أفراد الفريق يشعرون بالحزن لأنه كان يمكننا تقديم أداء أفضل".

على الجانب الآخر تحدث نونو سانتو المدير الفني لوولفرهامبتون لشبكة سكاي سبورتس عن أداء فريقه وقال: "قدمنا مستوى جيد، ولكن فارق المهارات الفردية لدى لاعبي تشيلسي هو من حسم النتيجة، لاعبو فريقي يشعرون بالحزن بسبب اقترابنا من الفوز، قمنا بعمل جيد وكنا منظمين".