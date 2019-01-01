هازارد: نحن نلعب من أجل ساري

تصريحات الجناح البلجيكي قبل المواجهة الهامة ضد توتنهام في جولة جديدة من الدوري الإنجليزي

أكد إدين هازارد جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، أن الفريق يلتف حول مدربه ماوريسيو ساري ويقدم له كل الدعم.

العديد من الانتقادات وجهت للمدرب الإيطالي هذا الموسم، بسبب النتائج السيئة وعدم السيطرة على غرفة ملابس الفريق.

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المشهد وصل لأسوأ حالاته، بعدما رفض الحارس كيبا أريزابالاجا التغيير، في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي والذي خسره البلوز بركلات الترجيح.

هازارد قال في تصريحات صحفية:"نحن يد واحدة وندعم المدرب، لقد كان شهراً صعباً ولكن يجب الاستمرار في العمل لتخطي هذه الأزمة".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأضاف:"هناك العديد من الضغوطات علينا في الفترة الحالية، الجماهير تريد تواجدنا ضمن الأربعة الكبار، ونستطيع التعامل مع هذا الموقف".

وتابع:"لدينا مباراة صعبة ستساعدنا على تقليص الفارق مع توتنهام، وقد تساعدنا على التواجد ضمن الأربعة الكبار".

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وأضاف:"نحن نلعب من أجل ساري، وكذلك لصالح النادي والجماهير، ليس المدرب فقط، هو يضعنا في الملعب وبعدها يحين دورنا نحن لتنفيذ تعليماته".

حديث هازارد يأتي قبل المواجهة الهامة لتشيلسي مساء اليوم الأربعاء، والتي يلاقيها فيها البلوز توتنهام، في الجولة الثامنة والعشرين من البريميرليج.