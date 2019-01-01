هازارد ينضم لمنتخب بلجيكا رفقة أطباء

إيدين هازارد ينضم إلى منتخب بلجيكا بمتابعة طبية من ريال مدريد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم وإدارة ريال مدريد استقروا على سفر النجم إيدين هازارد مع بعثة المنتخب البلجيكي للانضمام إلى المعسكر.

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وكان هازارد قد تعرض لإصابة عضلية قبل انطلاق الموسم أبعدته عن مواجهات ريال مدريد الثلاثة الأولى التي خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وحسب الصحفي الموثوق خوسيه لوييس سانشيز (خوغونيس) فإن هازارد سيسافر مع المنتخب البلجيكي و سيسافر مع أطباء من ريال مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وسيتابع الأطباء حالة هازارد خلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده، وعلى هذا الأساس ستتحدد مشاركته في المباريات من عدمها.

واستفسر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب عن الحالة البدنية لإيدين هازارد الذي لم يلعب أي مباراة رسمية خلال الموسم الجديد، وذلك حتى لا تتسبب مشاركته مع المنتخب في أية أضرار له.

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يذكر أن إيدين هازارد كان قد انضم إلى ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من تشيلسي في أهم صفقات الفريق الملكي خلال الصيف.