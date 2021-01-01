هازارد مستفزًا جمهور ريال مدريد: الإصابات تتيح لي فرصة لقضاء وقت مع العائلة

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قال نجم نادي ريال مدريد إيدين هازارد إن الإصابات ليست نهاية العالم، مؤكدًا أن لها شقًا إيجابيًا حيث تتيح له الفرصة من أجل قضاء وقت أطول مع العائلة.

هازارد كان من المقرر عودته للمشاركة مرة أخرى في المباريات بصورة طبيعية، بعدما عمل الجهاز الطبي على تأهيل اللاعب الفترة الماضية، ولكنه تعرض لإصابة عضلية ستبعده لنحو 5 أسابيع.

وفي الوقت الذي يشعر فيه الجميع بخيبة أمل بعد تكرار إصابات هازارد التي منعته من الظهور مع ريال مدريد بشكل مستمر منذ انضمامه في صيف العام قبل الماضي، يرى هازارد أنها ليست نهاية العالم.

وقال النجم البلجيكي في تصريحات بعد إصابته إن الأمر لا يعد نهاية العالم بالنسبة له، حيث كان هو بطل عدد فبراير من المجلة الإنجليزية On The Front Foot. حيث استعرض كيف يجري هذا الموسم في ريال مدريد

وأضاف حول ما يحدث معه مؤخرًا: "أنا محظوظ بالأفراد الموجودين حولي، لأنه عندما أتعرض للإصابة، تساعدني عائلتي على تجاوز هذا والعودة من جديد، إنها ليست نهاية العالم".

وتابع: "الإصابات التي تعرضت لها تتطلب وقتًا للشفاء، وعلي أن أنتظر وأعمل بجد وأتحسن من أجل العودة من جديد، من المهم العمل دائمًا وعدم الاستسلام"

وأردف: "عمري 30 عاما في الوقت الحالي، وأشعر أنني بحالة جيدة، وآمل أن ألعب 5 أو 6 سنوات أخرى، لدي الرغبة في ذلك وسأعمل من أجل تحقيفه"

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يذكر أنه منذ انضمام إيدين هازارد إلى ريال مدريد منذ نحو عام ونصف فقط غاب اللاعب بسبب الإصابة عن مباريات أكثر من التي غاب عنها للإصابة مع تشيلسي في 7 سنوات. .