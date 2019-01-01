هازارد مستعرضًا عضلاته على ليفربول: أنا أحب أنفيلد

هازارد يستحدق عن قدراته في التسجيل في شباك ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد عن أرقامه القياسية التي يحققها هذا الموسم، حيث تطرق إلى هدفه الرائع في شباك ليفربول في بطولة الكأس. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكان هازارد قد قدم مباراة كبيرة أمس السبت أمام نيوكاسل، حيث صنع هدفًا بطريقة رائعة قادت البلوز للفوز بهدفين لهدف.

وبهذا أصبح هازارد مشاركًا في 20 هدفًا هذا الموسم ما بين التسجيل والصناعة، أكثر من جميع اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى باستثناء ليونيل ميسي.

وسؤل هازارد حول تألقه هذا الموسم، فأجاب: "أنا ألعب بأريحية كبيرة وأفكر في كل مباراة على حدى، لذلك تكون الأمور أكثر جودة بالنسبة للمجموعة"

وتطرق بالحديث عن هدفه الرائع في شباك ليفربول في كأس كاراباو، والذي سجله في ملعب أنفيلد، حيث أشار إلى أنه قد سجل 7 أهداف في شباك ليفربول منها 4 على ملعب أنفيلد، مشيرًا لأنه يتفائل باللعب هناك.

يذكر أن إيدين هازارد يعيش حالة من عدم الاستقرار، وذلك بسبب رغبة ريال مدريد في ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفي نفس الوقت رغبة تشيلسي في الاحتفاظ بخدماته.