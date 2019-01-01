هازارد: ليفربول فريق عظيم لكن مانشستر سيتي سيحقق الدوري

إيدن هازارد نجم تشيلسي يؤكد أن فريق مانشستر سيتي يعد أقرب لتحقيق الدوري الإنجليزي من نظيره ليفربول مع حلول نهاية الموسم.

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أكد إيدن هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي والتي ستقام في الجولة الـ 34 من البطولة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هازارد وأكد خلالها أن مانشستر سيتي يعد أقرب لتحقيق لقب الدوري من نظيره ليفربول.

قبل قمة تشيلسي وليفربول - من يتفوق في مواجهات الكبار بالدوري الإنجليزي؟https://t.co/6SBQSUEGC0 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 12, 2019

وقال هازارد: "أنهم يقدمون مستويات رائعة طوال آخر موسمان لهم في الدوري الإنجليزي، ليس في الموسم الجاري فقط، من المذهل مشاهدتهم يقومون بذلك".

وأضاف: "لديهم مدير فني عظيم وبعض من أفضل لاعبي العالم، ستكون مباراة جيدة، وبكل تأكيد ستكون مباراة صعبة للغاية لأنها في ملعب أنفيلد، ونريد الفوز للمنافسة على المقاعد الأوروبية، ولا نهتم بمن سيحقق الدوري".

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واختتم: "أعتقد أن مانشستر سيتي أقرب لتحقيق الدوري لأنه سيكون علينا أن نواجه ليفربول بينما أنهينا مواجهتنا أمام مانشستر سيتي".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي و للأخير مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد.