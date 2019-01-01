هازارد: تحدثنا مع كيبا بعد أزمته مع ساري واعترف بخطأه

ما الذي قاله هازارد بشأن أزمة كيبا مع ساري؟

أكد إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، أنّ الفريق جلس مع كيبا، حارس مرمى البلوز، وتحدثوا معه بشأن أزمته الأخيرة مع المدرب ماوريسيو ساري.

كيبا رفض الخروج بديلًا في الدقائق الأخيرة من نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي.

وقال هازارد في تصريحات لـ "راديو مونت كارلو" الفرنسي: "الجميع تحدث مع كيبا بعد المباراة بما في ذلك كابييرو وكذلك عدد من المسؤولين في النادي".

وتابع: "كيبا يعرف أنّه ارتكب خطأً واعتذر للجميع عن الأمر وخاصة وأنّ الموقف جاء في مباراة نهائية، ولكننا تجاوزنا الأزمة ونحاول الاستفادة منه".

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ساري قرر معاقبة الحارس الباسكي بعدم إشراكه في مباراة توتنهام الأخيرة، كما خصمت منه الإدارة راتب أسبوعًا.

واختتم: "كيبا لديه القدرة على أن يكون أفضل حارس مرمى في العالم ويحتاج لبعض الوقت ليحقق ذلك".

تشيلسي يواجه فولهام غدًا، الأحد، في ديربي آخر للعاصمة لندن باحثًا عن انتصار يقربه من مركز مؤهل للأبطال.