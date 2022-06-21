هازارد في مفترق طرق بسبب مبابي .. البلجيكي يحصل على فرصته الأخيرة في ريال مدريد

يأمل إيدين هازارد أن يُظهر للمرة الأولى قدراته الكاملة لجماهير ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

من المتوقع أن تحدث الكثير من التغييرات في نادي ريال مدريد الإسباني على مستوى قائمة الفريق، خاصة فيما الراحلين من وسط الملعب وخط الهجوم، وهو ما قد يمنح البلجيكي إيدين هازارد فرصة مثالية للتألق في "سانتياجو برنابيو".

وبعد أن تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي أوريليان تشواميني والألماني أنطونيو روديجر، يبدو أن النادي الملكي أغلق ملف التعاقدات، ويركز بشكل كامل على الراحلين عن الفريق.

هازارد أكد أثناء احتفال ريال مدريد بالتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا أن الموسم المقبل سيكون مختلفًا تمامًا، وأنه سيعطي كل شيء من أجل التألق مع النادي الملكي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عدم وصول الفرنسي كيليان مبابي، واحتمالية رحيل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس، سيمنح هازارد مساحة كافية للعب بشكل منتظم.

وفي الوقت الحالي، فإن هازارد يمكنه احتلال كل المراكز الهجومية وخلف المهاجمين، حيث يتمتع بجودة عالية وقدرة على اللعب بالكرة والاندماج مع زملائه في الفريق.

هازارد، الذي يلعب في الأساس في مركز الجناح الأيسر، يملك قدرة هائلة على اللعب في مركز صانع الألعاب، حيث تألق بشكل كبير مع تشيلسي الإنجليزي في ذلك المركز.

ويسعى هازارد جاهدًا في الوقت الحالي لأن يثبت أن أول ثلاثة مواسم في ريال مدريد كانت سيئة بسبب الإصابات فقط، وأن الموسم المقبل سيكون انطلاقته الحقيقية في "سانتياجو برنابيو".

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