هازارد في قائمة منتخب بلجيكا رغم إصابته

النجم البلجيكي إيدن هازارد ينضم لقائمة منتخب بلاده لتوقف سبتمبر رغم إصابته.

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن قائمة منتخب بلاده لتوقف شهر ستبمبر الدولي الذي ينطلق في الأسبوع المقبل.

وضمت القائمة النجم إيدن هازارد لاعب فريق ريال مدريد المنضم من صفوف تشيلسي هذا الصيف، بالرغم من معاناته من إصابة أبعدته عن انطلاقة الموسم مع النادي الملكي.

وجاءت القائمة كالتالي:

كاستيليس، كورتوا، مينيوليه، سيلس.

ألديرفيريلد، ديناير، ديندونكير، براندون، فيرمايلين، فيرتونخين.

كارسكو، شاذلي، ثورجان هازارد، توماس مونييه، رامان، دي بروينه، برايت، تيليمينيس.

إيدن هازارد، عدنان يانوزاي، ديريس ميرتينز، تروسارد، فاناكين، ياري.

باتشواي، كريستيان بينتيكي، لوكاكو، أوريجي.

وأوضح مارتينيز: "بالنسبة لهازارد كل يوم سيكون هامًا بالنسبة لنا بالرغم من إصابته، لن نخاطر به بأي شكل، وسنأخذ القرار بشأنه خلال أيام".

جدير بالذكر أن منتخب بلجيكا سيواجه كل من سان مارينو واسكتلندا في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم أوروبا لعام ٢٠٢٠.