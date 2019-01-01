هازارد في الوضع المثالي للانضمام إلى ريال مدريد

بعدما كان قريبًا من ذلك حين كان لاعبًا في صفوف ليل الفرنسي، نجم تشييلسي إيدين هازارد يقترب أكثر من ريال مدريد مع عودة زيدان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية أن النجم البلجيكي إيدين هازارد يبدو في الوضع المثالي للانضمام إلى صفوف ريال مدريد.

وقال تصحيفة ماركا إن هازارد يأخذ وضع الاستعداد من أجل الانتقال إلى صفوف النادي الملكي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحول ذلك، قالت ماركا: "مع كل يوم يمر يرتبط اسم جديد بالانتقال إلى ريال مدريد ، إلا أن هناك أسمًا واحدًا لم يتغير وهو إيدين هازارد الذي لا يزال أفضل لاعب يمكن ان ينضم إلى فريق زين الدين زيدان للموسم المقبل"

وأضافت أيضًا: "دائما ما كانت هذه الخطوة على الورق لفترة طويلة والآن لن تكون مفاجأة في حين غادر لندن متوجهاً إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ مارس ٢٠١٩

وحول تشيلسي قالت: "يحاول تشيلسي حاليًا إقناعه بتمديد عقده الذي سينتهي في عام 2020 ، ومع العقوبة الصادرة من الاتحاد الأوروبي عليهم , سيبذلون قصارى جهدهم للاحتفاظ بالاعب . ومع ذلك ، يبدو أن وقت البلجيكي قد انتهى في الدوري الإنجليزي"

وليست هذه المحاولة هي الأولى لريال مدريد من أجل ضم إيدين هازارد، حيث حدث ذلك في العام 2012 حين كان النجم البلجيكي لاعبًا لصفوف ليل الفرنسي، وبتوصية أيضًا من زين الدين زيدان.

ولم يحدث الانتقال إلى ريال مدريد في عام 2012 عندما قرر اللاعب الذهاب إلى إنجلترا على الرغم من اهتمام زيدان به . والآن في سن ال 28 أصبح هازارد في مرحلة النضج الكامل ومستعد لأكبر مرحلة في كرة القدم.

إصابة ميسي ورونالدو.. هل تتكرر مأساة 2014؟

يذكر أن إيدين هازارد كان قد واصل مغازلته لريال مدريد في الفترة الأخيرة، وذلك تحديدًا منذ عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى الفريق الملكي كمدرب مرة أخرى.