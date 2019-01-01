هازارد: صلاح صديقي وأتمنى الوصول لمستواه

إيدن هازارد نجم منتخب بلجيكا وفريق تشيلسي يؤكد على صداقته القوية بمحمد صلاح هداف ليفربول وسعيه للوصول لمستواه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب فريق تشيلسي عن سعادته بصداقته الوطيدة بالنجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هازارد وأكد خلالها أن على علاقة طيبة بمحمد صلاح، وتحدث خلالها عن أهم نجوم كرة القدم في العالم بالنسبة له.

وقال هازارد: "أنا معجب بمودريتش للغاية، صحيح أنه لاعب وسط ملعب أكثر مما أنا عليه، كذلك أيضًا أحب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

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وأضاف: “محمد صلاح واحد من أصدقائي الجيدين حقًا، ويقوم بعمل رائع في الدوري الإنجليزي منذ أن عاد قبل حوالي عام ونصف من الآن".

وأكمل نجم تشيلسي: "أحاول دومًا أن أنظر لهذا اللاعب وذاك اللاعب وأن أصل للمستوى لهذا المستوى الذي يقدوموه مع فرقهم".

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جدير بالذكر أن هازارد وصلاح لعبا سويًا لمدة عام منذ يناير 2014 وحتى يناير 2015 عندما كان النجم المصري في تشيلسي قبل رحيله للدوري الإيطالي.