بعد هازارد - ريال مدريد يتحرك نحو إيكاردي

ثورة جديدة مقبلة في البيت الأبيض المدريدي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد تقدم بعرض لإقناع ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر بالانضمام لصفوفه الصيف المقبل.

ويمتنع الأرجنتيني عن المشاركة مع فريقه منذ سحب شارة القيادة منه الشهر الماضي، ويتحجج بوجود آلام على مستوى الركبة.

قدوم زيدان يهدد مستقبل كوارتوا مع ريال مدريد!

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وذكر تانكريدي بالميري، الصحفي في بي إن وكالتشيو ميركاتو، أن الفريق الملكي تحدث مع وكلاء إيكاردي الإثنين الماضي.

وكشف بالميري أن ريال مدريد عازم على تقديماً راتباً شخصياً لإيكاردي يتفوق على ذلك الذي عرضه نابولي، وهو ما يترواح في حدود عشرة ملايين يورو موسمياً.

"كوريري" بدورها أكدت اهتمام بطل أوروبا بإيكاردي، وأضافت أن ريال مدريد لا يمانع إدراج مهاجمه كريم بنزيما ضمن الصفقة.

وكان ريال مدريد قد أعلن عودة زين الدين زيدان لقيادته وتحدثت التقارير أنه يملك صلاحيات واسعة في سوق الانتقالات ويستهدف عدة أسماء على رأسها نجم تشيلسي إيدن هازارد.