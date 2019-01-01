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الانتقالات

بعد هازارد - ريال مدريد يتحرك نحو إيكاردي

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Getty Images
ثورة جديدة مقبلة في البيت الأبيض المدريدي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد تقدم بعرض لإقناع ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر بالانضمام لصفوفه الصيف المقبل.

ويمتنع الأرجنتيني عن المشاركة مع فريقه منذ سحب شارة القيادة منه الشهر الماضي، ويتحجج بوجود آلام على مستوى الركبة.

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وذكر تانكريدي بالميري، الصحفي في بي إن وكالتشيو ميركاتو، أن الفريق الملكي تحدث مع وكلاء إيكاردي الإثنين الماضي.

وكشف بالميري أن ريال مدريد عازم على تقديماً راتباً شخصياً لإيكاردي يتفوق على ذلك الذي عرضه نابولي، وهو ما يترواح في حدود عشرة ملايين يورو موسمياً.

"كوريري" بدورها أكدت اهتمام بطل أوروبا بإيكاردي، وأضافت أن ريال مدريد لا يمانع إدراج مهاجمه كريم بنزيما ضمن الصفقة.

وكان ريال مدريد قد أعلن عودة زين الدين زيدان لقيادته وتحدثت التقارير أنه يملك صلاحيات واسعة في سوق الانتقالات ويستهدف عدة أسماء على رأسها نجم تشيلسي إيدن هازارد.

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