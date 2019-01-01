هازارد: توتنهام يمتلك ملعب جديد ونحن لدينا ألقابًا

تعرف على تصريحات هازارد حول ملعب توتنهام الجديد وأودوي هودسون

أكد إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي، أنّه لا يشعر بالغيرة من الجار توتنهام بسبب ملعبهم الجديد لأن البلوز يمتلك ألقابًا أكثر.

توتنهام خاض أول مباراة على ملعبه الجديد ضد كريستال بالاس وانتصر بثنائية نظيفة ليوقف سلسلة فقد النقاط.

وقال هازارد في تصريخات صحفية: "أعتقد أنّ توتنهام أصبح بين أفضل الفرق في انجلترا خلال آخر عامين أو ثلاثة، ولكننا تشيلسي ومواجهة السبيرز دائمًا ديربي قوي".

وتابع: "نعم السبيرز يمتلك ملعبًا أكبر ونجومًا على أعلى مستوى ولكن في النهاية مع تشيلسي توجد الألقاب والبطولات".

البلجيكي تطرق للحديث عن حظوظ تشيلسي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مؤكدًا أهمية الفوز في المباريات المقبلة لضمان التواجد بين الكبار.

سيبقى 🙌

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( 🎥 : @Wolves )pic.twitter.com/d0TNCi3tnQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 4, 2019

وأردف: "أودوي هودسون لاعب رائع ولديه مستقبل مبهر، ولكني عندما كنت في سنه كنت أفضل دون شك. لديه الكثير ليتطور ولكنّه يمتلك الإمكانيات ليكون بين الأفضل".

واختتم: "نصحته بالتواضع، ورغم أنني لم استمع كثيرًا للنصائح حينما كنت صغيرًا لكنني عرفت بعد ذلك أن عائلتي حاولت مساعدتي بهذه الطريقة ولذلك أتمنى أن يستفيد أودوي من ذلك".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ يسعى لضم أودوي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.