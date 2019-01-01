هازارد: تشيلسي الفريق الأفضل في لندن

نجم البلوز يغازل جماهير فريقه بعد أنباء عن رحيله المتوقع إلى ريال مدريد

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال إدين هازارد نجم فريق تشيلسي إنه ينظر إلى فريقه على أنه الأفضل في لندن، وذلك بعد إنهاء البريميرليج في المركز الثالث والوصول لنهائي الدوري الأوروبي.

وقال النجم البلجيكي عند سؤاله عن تقييم موسمه مع تشيلسي: "أعتقد أن الفريق يستحق 6.5 من عشرة، وإذا فزنا بالدوري الأوروبي نستحق 7.5 من 10، مانشستر سيتي وليفربول كانا أفضل مننا بكثير هذا الموسم، وإذا احتاجنا إلى منافستهم العام المقبل علينا أن نقدم مستوى أفضل".

براهيم دياز: أود البقاء في ريال مدريد

كما أضاف اللاعب البالغ من العُمر 28 عامًا: "رُغم العقوبة بالحرمان من التعاقدات في فترتي انتقالات، إلا أننا نستطيع تقليص الفجوة بيننا وبين الفريقين في الموسم الجديد بالإيمان بنفس فلسفتنا واللعب بنفس الطريقة مع محاولة تجنب الأخطاء، نحن الفريق الأفضل في لندن ونجحنا في أن نحرز مركز من المراكز الأربعة الأولى في البريميرليج".

يشار إلى أن إدين هازارد قد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة بعد نهائي الدوري الأوروبي بيوم واحد.