هازارد: بلوغ 100 مباراة بقميص بلجيكا أمر عظيم

هازارد قاد الشياطين للتفوق على روسيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد إيدن هازارد، نجم بلجيكا، بانتصار المنتخب على روسيا في افتتاح مشواره في تصفيات أمم أوروبا 2020 والأداء المقدم من الفريق رغم الغيابات.

وانتصر رفقاء هازارد على الروس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد في المباراة التي جمعت الطرفين مساء أمس الخميس وسجل بها القائد هدفين.

وقال هازارد للمراسلين بعد المباراة: "انتصار مهم، أمر خاص أن تبدأ بشكل طيب، الجميع سعيد لأن تلك المبارة الأصعب مع كامل الاحترام لباقي الفرق".

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وأكمل: "لا أقول أنن ضمنا التأهل هكذا، رأينا كيف لعب الروس في كأس العالم، لقاء قبرص ليس سهلاً، ولكن لعبنا هكذا هجوماً ودفاعاً سنحقق الانتصار".

وواصل لاعب تشيلسي: "الغيابات عديدة ولكن المتواجدون مندمجون بشكل طيب وهذا يزيد التنافس ويجعل من الصعب حجز مقعدك، أعجبني خصوصاً دونداكر".

وختم هازارد بالحديث عن وصوله للمباراة مائة أمام قبرص الأحد: "فخر أن أحقق هذا في سن الثامنة والعشرين، ولكن ستكون بلا معنى إذا لم نفوز، متى سأتوقف؟ عندما لا أقدم الأداء المطلوب".

وتلعب بلجيكا في التصفيات بمجموعة تضم سكوتلندا، قبرص، روسيا، سان مارينو، وكازاخستان.