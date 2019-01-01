هازارد: انتظرت لحظة اللعب لريال مدريد طويلًا

إيدن هازارد نجم ريال مدريد القادم من صفوف تشيلسي يعبر عن سعادته بأول فوز له مع النادي الملكي في سانتياجو برنابيو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد القادم من تشيلسي عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز أمام نظيره ليفانتي في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "آس" وأكد خلالها أنه انتظر تلك اللحظة التي يشارك فيها بملعب سانتياجو برنابيو كثيرًا.

وقال هازارد: "لقد كنت سعيدًا للغاية واقفز من سعادتي بتحقيق الفوز فعندما تعود من إصابة تكون الأمور صعبة بعض الشيء وتحتاج للوقت لكن الفوز كان هامًا وقمنا بعمل جيد".

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وأضاف: "أردت أن ألعب الكرة منذ أن انضممت للفريق والآن أتمنى لو أن تكون تلك هي بداية شيء جميل في ريال مدريد، أريد أن أستمتع بكرة القدم مع زملائي واللعب لأطول وقت ممكن".

واختتم تصريحاته: "الأجواء هنا في الملعب عظيمة والجماهير تقدم الدعم طوال الوقت ويريدون أن يستمتعوا وكذلك يريد الفريق أن يفعل".

جدير بالذكر أن هازارد كان قد خاض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم كبديل لكاسيميرو في الشوط الثاني أمام ليفانتي.