هازارد: الموسم الحالي الأسوأ في مسيرتي

ورغم ذلك حقق الدوري في عامه الأول

تحدث إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، عن موسمه الأول في إسبانيا، ووصفه بالأسوأ في مسيرته بعد غيابه عن عديد المباريات بداعي الإصابة.

البلجيكي شارك فقط في 21 مباراة الموسم الجاري مع النادي الملكي بكل المسابقات، وهز الشباك في مناسبة وحيدة بعد تأثر مستواه بإصاباته المتعددة.

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وقال هازارد مع "فرانس إنفو": "فزنا بالدوري بشكل جماعي، لأن على المستوى الفردي هذا الموسم كان الأسوأ لي على الإطلاق في مسيرتي".

وأكمل: "جميعنا نعرف زيدان اللاعب، كان الأفضل، وهو كذلك كمدرب، يثق في لاعبيه والعكس، وهذا من أسرار النجاح، الموسم الحالي كان غريباً".

وواصل المهاجم: "رغم كل ما حدث فزنا بالدوري ويمكن أن يصبح الموسم أفضل إذا عبرنا في دوري الأبطال ولكن الأمر صعب لأننا نقابل مانشستر سيتي في حالة طيبة".

وأشاد هازارد بمستوى مجموعة من لاعبي الفريق: "كريم شخص رائع ومتواضع، يساعد الفريق ويريد الفوز وتسجيل الأهداف وأثبت أنه الأفضل".

وأضاف: "فاران من أفضل المدافعين حول العالم، لعبت ضد كومباني وتيري، رافا صغير وكون ثنائية مميزة مع سيرخيو راموس".

وختم: "ميندي أثبت أحقيته بالفريق والجميع يرى ذلك، هو يمثل مستقبل هذا النادي".

ويلعب ريال مدريد مساء اليوم الأحد أمام ليجانيس في الجولة الختامية من الليجا التي حقق لقبها رسمياً الأسبوع الفائت.